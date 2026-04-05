Жителей Ростовской области ждёт короткая рабочая неделя в конце апреля

Соответствующие данные следуют из производственного календаря на 2026 год.

В последнюю неделю апреля жителей Ростовской области, как и всех россиян, ждёт сокращённая рабочая неделя. Соответствующие данные следуют из производственного календаря на 2026 год.

Рабочие дни продлятся с 27 по 30 апреля — всего четыре дня. При этом четверг, 30 апреля, станет сокращённым рабочим днём: рабочий день будет короче на один час.

Затем наступят длинные выходные: с 1 по 3 мая жители региона будут отдыхать в честь Праздника Весны и Труда. Новая рабочая неделя начнётся в понедельник, 4 мая.