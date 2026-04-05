Крупный пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде: 140 человек эвакуированы, трое пострадавших

В воскресенье, 5 апреля, на Московском проспекте в Калининграде вспыхнул торгово-развлекательный центр «Гиант». Площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров, огонь охватил фасад здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Пожару присвоен третий ранг сложности.
Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, в результате происшествия пострадали три человека — все без ожогов. Двое госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, их состояние оценивается как стабильное. По данным МЧС, из здания успели эвакуировать около 140 посетителей и сотрудников, система оповещения сработала штатно.
На месте работают 85 спасателей и 17 единиц техники МЧС, развернут оперативный штаб. Тушение осложняют сильный ветер и высокая горючая нагрузка внутри здания. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на фасадной части у входа. Одна из версий — возгорание припаркованного у здания электромобиля «Амберавто», от которого пламя перекинулось на обшивку ТЦ. Изъяты записи камер видеонаблюдения, работают дознаватели.
Из-за пожара перекрыто движение по Московскому проспекту. Автобусы № 2А, 28, 29, 37, 39, 74, 87 и троллейбусы № 2 и 7 следуют в объезд — по улицам Флотской, Аксакова и Свердлова. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и уступать дорогу спецтранспорту.
Губернатор поручил Минздраву мобилизовать все силы. Ситуация находится на личном контроле главы региона.