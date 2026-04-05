В Калининграде ветер 6 апреля усилится до 27 м/с, объявлено штормовое предупреждение

Чрезвычайное ведомство предупреждает об ухудшении погодных условий.

В Калининградской области в понедельник, 6 апреля, ухудшится погода. Об усилении ветра предупреждает областное МЧС. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным областного Гидромета, начиная с 11−14 часов ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25−27 м/с.

Водителей просят быть внимательными на дорогах. Пешеходов — без надобности не выходить из дома, а на улице избегать деревьев, проводов, не ходить под балконами и рекламными щитами.

Берегите себя!