«Рапунцель» покажет кузькину мать: в Калининграде на 6 апреля объявили штормовое предупреждение

Из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с в Калининграде на понедельник, 6 апреля, объявили штормовое предупреждение. Об этом пишут в телеграм-канале городской администрации.
«Пик непогоды ожидается с 11:00 до 14:00. Будьте предельно осторожны на улице. Держитесь подальше от больших деревьев и любых конструкций, которые может сорвать порывами. Внимательно выбирайте место для парковки автомобиля», — призывают власти.
Обратиться за помощью к городскому дежурному можно по телефону 59−64−00.
В ближайшие сутки погоду в Калининградской области будет определять циклон «Рапунцель» — уже к вечеру 5 апреля в регионе ожидаются интенсивные дожди.