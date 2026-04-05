«Бетсити Парма» победила в Красноярске «Енисей»

Пермская «Парма» взяла реванш у «Енисея» за проигрыш неделю назад. Соперники втрой матч подряд провели в Красноярске.
Сибиряки дали настоящий бой гостям из Прикамья. После удачного начала «Парма» растеряла преимущество и добилась перелома лишь на последних минутах встречи — 78:73 (25:17, 11:21, 14:20, 28:15).
В составе гостей результативную игру показали: Б. Адамс (19 очков), Дж. Адамс (16), Картер (15) и Захаров (14). В «Енисее» блеснули лидеры команды: Тасич (17), Рыжов (14) и Коулмэн (13).
«Парма» продолжает занимать пятое место в турнирной таблице предварительного этапа Единой лиги ВТБ. Есть большая вероятность, что пермяки именно с этой позиции выйдут в плей-офф. Следующий матч «Бетсити Парма» проведет в Перми 8 апреля против аутсайдера БК «Самара».