Очевидец рассказала как люди покидали загоревшийся ТЦ в Калининграде

В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. Сообщалось, что пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Было эвакуировано 140 человек. Пострадали три женщины, из них двоих отпустили домой, одна с переломом остается в больнице.