Очевидец рассказала как люди покидали загоревшийся ТЦ в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Люди не сразу стали покидать загоревшийся торговый центр «Гиант» в Калининграде, рассказала РИА Новости местная жительница Анна.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. Сообщалось, что пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Было эвакуировано 140 человек. Пострадали три женщины, из них двоих отпустили домой, одна с переломом остается в больнице.
«Люди несерьезно отнеслись к оповещению, выходить стали не сразу, пока не почувствовался запах гари и охрана не попросила всех выходить», — сказала Анна, ссылаясь на слова своей дочери, которая днем зашла в магазин.
Она добавила, что живет рядом с торговым центром и сама наблюдала пожар из окна.
«Огонь быстро распространялся, пожарных сразу много приехало, пожарные хорошо работали, насколько я знаю, всех успели эвакуировать, пожарная сигнализация сработала», — добавила Анна.