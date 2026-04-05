Народные приметы на 6 апреля: сегодня нельзя принимать гостей

По народному календарю сегодня Артемон — дери полоз. Солнце к этому дню превращало снег в ледяной наст, который мог повредить или ободрать полозья саней. Но менять сани на телеги не спешили, дожидаясь, когда установится теплая погода.
Сегодня не стоит ходить в гости или принимать гостей, чтобы не отвадить удачу. Нельзя совершать крупные покупки и давать в долг, иначе деньги утекут сквозь пальцы.
Ужинать сегодня надо обязательно в кругу семьи. Во время застолья надо помянуть умерших родственников.
Не стоит сегодня работать с нитками, чтобы не навязать узлов на пути к достижению целей.
Народные приметы на 6 апреля:
— ночь на Артемона теплая — к хорошей весне и скорому лету;
— с утра выпала роса или начался дождь — год будет урожайным;
— пошел снег — к хорошему урожаю гречихи;
— жаркий день — к заморозкам.
Источник: iz.ru.