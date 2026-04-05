Омичи представили «Императорский маршрут» на международном форуме

Сотрудники центра «Омск 400» представили национальный турмаршрут «Императорский маршрут. Омск» на XXI Международной выставке-форуме гостеприимства регионов «Интурмаркет». Масштабное событие прошло в Нижнем Новгороде с 2 по 4 апреля при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве культуры Омской области.
Мероприятие объединило представителей власти, турбизнеса, отельеров, туроператоров из России и зарубежья. Деловая программа была посвящена въездному, промышленному и событийному туризму, кадровому обеспечению и цифровым сервисам в отрасли.
На пленарной сессии, посвященной национальному турпроекту «Императорский маршрут», был представлен опыт Омской области. Маршрут включает трехдневный тур с посещением Омской крепости, краеведческого и литературного музеев, Центра изучения истории Гражданской войны, храмов и поездку в Любинский район. Также гостям представили ключевые мероприятия Омска как культурной столицы России 2026 года.
Отметим, «Императорский маршрут» — федеральный историко-культурный туристический проект, направленный на сохранение и популяризацию наследия 300-летней истории императорской России. Проект включает места памяти и места пребывания представителей Императорского дома Романовых.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.