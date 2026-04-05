Волевая победа: «Ротор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1

В матче «Ротор» — «Нефтехимик» счёт открыли гости на 16-ой минуте игры. После подачи мяча с углового Рашид Магомедов головой переправил мяч в ворота волгоградцев, но уже на 24-й минуте «Ротор» сравнял счёт — Артëм Симонян замкнул передачу с фланга. Первый тайм матча «Ротор» — «Нефтехимик» закончился вничью — 1:1. Игра проходила при игровом преимуществе хозяев поля.