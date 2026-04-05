Всего одна машина на линии: уфимцы жалуются на нехватку автобусов на востребованном маршруте

В Уфе востребованный маршрут обслуживает только один автобус.

Источник: Комсомольская правда

Жители Уфы продолжают сообщать о перебоях с автобусами на маршруте № 218. В выходные и в межпиковое время на линию выходит лишь одна машина. Об этом рассказало Управление транспорта и связи администрации Уфы.

В ведомстве подтвердили: перевозчик — ООО «Кольцо» — испытывает нехватку водителей. В будни в часы пик на маршруте работают три автобуса с интервалом 45−50 минут. Через остановку «Баланово» транспорт курсирует по расписанию с 06:00 до 17:00 — предусмотрено 12 рейсов в день.

В управлении также отметили, что перевозчик ведет набор водителей и планирует перейти на двухсменный режим работы после того, как укомплектует штат.