Всего одна машина на линии: уфимцы жалуются на нехватку автобусов на востребованном маршруте

Жители Уфы продолжают сообщать о перебоях с автобусами на маршруте № 218. В выходные и в межпиковое время на линию выходит лишь одна машина. Об этом рассказало Управление транспорта и связи администрации Уфы.
В ведомстве подтвердили: перевозчик — ООО «Кольцо» — испытывает нехватку водителей. В будни в часы пик на маршруте работают три автобуса с интервалом 45−50 минут. Через остановку «Баланово» транспорт курсирует по расписанию с 06:00 до 17:00 — предусмотрено 12 рейсов в день.
В управлении также отметили, что перевозчик ведет набор водителей и планирует перейти на двухсменный режим работы после того, как укомплектует штат.