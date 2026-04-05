В Дагестане из-за переполненного водохранилища эвакуируют более 4 тысяч человек

По данным спасателей, причиной стало переполнение Геджухского водохранилища. Под угрозой подтопления оказались микрорайоны посёлка Мамедкала — Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун и Планы. В безопасные районы собираются вывезти 4 165 человек, среди них 823 ребёнка. Жителей оповещают через автомобили с громкоговорителями.