В конце апреля жителей Ростовской области ждет сокращенная рабочая неделя. Соответствующие данные опубликованы в официальном производственном календаре на текущий год.
Трудовые будни перед первыми весенними праздниками продлятся всего четыре дня — с понедельника, 27 апреля, по четверг, 30 апреля. При этом последний рабочий день месяца будет официально сокращен на один час.
— Затем наступят длинные выходные. В связи с Праздником Весны и Труда жители региона будут отдыхать три дня подряд — с первого по третье мая включительно, — следует из нормативного документа.
После продолжительного отдыха сотрудники вернутся к своим привычным обязанностям. Очередная рабочая неделя начнется для всех россиян в понедельник, 4 мая.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.