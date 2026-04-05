В Перми с начала года отдельное жилье предоставили 13 детям-сиротам

Городские власти всего запланировали приобретение 137 жилых помещений.

Источник: Комсомольская правда

Городское управление жилищных отношений сообщило о покупке с начала 2026 года 26 квартир для детей-сирот. Половина из них уже нашла своих новых хозяев. Площадь каждой квартиры составляет не менее 28 кв. метров.

В этом году для детей-сирот власти города купят 137 жилых помещений на 623,5 млн руб. Годом ранее в Перми заключили 168 муниципальных контрактов на закупку жилья для оставшихся без родителей детей. Они вошли в краевые затраты на 857 млн руб.

Дети-сироты также могут приобрести собственное жильё за счет жилищного сертификата от краевых властей. В прошлом году этим правом воспользовались 106 из 130 человек.