Нижегородская школьница отдала мошенникам 540 тысяч рублей семейных накоплений

Лжеполицейский убедил подростка «задекларировать» сбережения.

Источник: Комсомольская правда

16-летняя нижегородская школьница стала жертвой мошенников и лишила семью накоплений. Неизвестный связался с девушкой в мессенджере, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил её срочно «задекларировать» хранящиеся дома деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Поверив словам собеседника, подросток собрала наличные и передала их курьеру. В пакете оказались 2 тысячи долларов, 3,5 тысячи евро и 5 тысяч юаней. Общий ущерб составил около 540 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают аферистов.

В полиции напоминают: сотрудники государственных ведомств никогда не требуют по телефону или в мессенджерах передавать деньги, сообщать личные данные или проводить какие-либо финансовые операции.