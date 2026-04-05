Нижегородская школьница отдала мошенникам 540 тысяч рублей семейных накоплений

16-летняя нижегородская школьница стала жертвой мошенников и лишила семью накоплений. Неизвестный связался с девушкой в мессенджере, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил её срочно «задекларировать» хранящиеся дома деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.