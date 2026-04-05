Нижегородская «Победа» ударно дебютировала в профессиональном футболе

ФК «Победа» из Нижнего Новгорода на стадионе «Северный» успешно провёл сегодня свой дебютный матч во второй лиге первенства России (дивизион «Б», группа 4).
Подопечные Олега Макеева принимали старожила турнира «Носту» из Новотроицка. На 21-й минуте гости неожиданно открыли счёт, но ещё до перерыва «Победа» реализовала своё территориальное преимущество. Нижегородцы не только отыгрались, но и вышли вперёд — 2:1. На 61-й минуте Артур Максимчук с пенальти оформил хет-трик, а незадолго до финального свистка Алихан Малкандуев установил итоговые цифры на табло — 4:1.
12 апреля «Победа» проведёт матч в Казани против «Рубина-2».
6+