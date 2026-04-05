Воронежский «Факел» обыграл тульский арсенал со счетом 2:1 в выездном матче

Исторический выезд в Тулу 5 апреля обернулся для воронежского ФК «Факел» триумфом, который закрепил за командой статус безоговорочного лидера Первой лиги. В день 100-го матча Олега Василенко у руля «сине-белых» воронежцы при поддержке рекордного десанта из 2500 болельщиков переиграли «Арсенал» со счетом 2:1. Голевой дубль Максима Турищева в первом тайме обеспечил гостям преимущество и позволил набрать 59-е очко в сезоне. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «огнеопасных».
Уже к 10-й минуте Максим нашел брешь в обороне «оружейников» и прицельным ударом открыл счет. «Факел» не сбавлял оборотов, методично наращивая показатель ожидаемых голов (xG) и заставляя оборону хозяев ошибаться под прессингом. На 28-й минуте Максим оформил дубль, реализовав очередной момент после тонкой комбинации. Несмотря на то, что голкиперу Виталию Обухову пришлось самоотверженно вступать в игру, принимая на себя жесткие стыки, «Арсенал» смог ответить лишь однажды: незадолго до перерыва Эдарлин Рейес воспользовался редким шансом и сократил отставание до минимума.
Во второй половине встречи Ильнур Альшин и вышедший на замену Тодорович несколько раз были близки к тому, чтобы снять все вопросы о победителе, но мяч упорно проходил выше ворот. Олег Василенко активно ротировал состав, выпустив свежих Гнапи, Гиоргобиани и Моцпана, что позволило сохранить высокий темп и контроль над центром поля даже под давлением желтых карточек Якимова и Габараева. Финальный штурм Тулы разбился о слаженную оборону «Факела», который под оглушительный заряд своих фанатов довел юбилейный матч тренера до заслуженной победы.