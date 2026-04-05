Воронежский «Факел» обыграл тульский арсенал со счетом 2:1 в выездном матче

Во второй половине встречи Ильнур Альшин и вышедший на замену Тодорович несколько раз были близки к тому, чтобы снять все вопросы о победителе, но мяч упорно проходил выше ворот. Олег Василенко активно ротировал состав, выпустив свежих Гнапи, Гиоргобиани и Моцпана, что позволило сохранить высокий темп и контроль над центром поля даже под давлением желтых карточек Якимова и Габараева. Финальный штурм Тулы разбился о слаженную оборону «Факела», который под оглушительный заряд своих фанатов довел юбилейный матч тренера до заслуженной победы.