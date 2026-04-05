Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хозяйства в Забайкалье получат поддержку на развитие скотоводства

Субсидии направят на стимулирование производства говядины.

Источник: Национальные проекты России

Субсидии на увеличение производства мяса на общую сумму более 193 млн рублей получат животноводческие хозяйства Забайкальского края, что соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Поддержку направят на стимулирование производства говядины. Получателями станут 310 сельхозтоваропроизводителей из 21 муниципального образования. Общая численность субсидируемого поголовья — 35 тыс. голов крупного рогатого скота.

«Ежегодно выплачиваем сельхозтоваропроизводителям региона средства… на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, в том числе на развитие мясного скотоводства. В настоящее время приняли от племенных и товарных хозяйств Забайкалья заявки на предоставление субсидий и приступили к доведению финансирования до получателей. Общий размер денежных выплат составит 193,6 миллиона рублей, что на 15% выше уровня прошлого года», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства края Александр Тюкавкин.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.