Хозяйства в Забайкалье получат поддержку на развитие скотоводства

«Ежегодно выплачиваем сельхозтоваропроизводителям региона средства… на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, в том числе на развитие мясного скотоводства. В настоящее время приняли от племенных и товарных хозяйств Забайкалья заявки на предоставление субсидий и приступили к доведению финансирования до получателей. Общий размер денежных выплат составит 193,6 миллиона рублей, что на 15% выше уровня прошлого года», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства края Александр Тюкавкин.