В Саратовской области впервые проходит этап конкурса «Женщины в АПК»

Саратовская область присоединилась к регионам России, где проводится конкурс, направленный на поддержку женщин, работающих в агропромышленном комплексе, и популяризацию их вклада в развитие агробизнеса и сельских территорий. Это соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Саратовской области.
Участницы могут подать заявки в номинациях для стартап-проектов в АПК, для руководителей предприятий отрасли, для социальных инициатив на сельских территориях, а также специальной номинации, объединяющей активных общественных лидеров. Победительницы региональных этапов примут участие во всероссийском финале. Подать заявку на участие можно до 30 июня 2026 года. Отправить ее нужно на email: mcx@saratov.gov.ru и sarprofapk@mail.ru.
Образцы заявок и документы размещены по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8452) 27−88−29.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.