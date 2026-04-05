Терапевт Крупенин: обливать клеща спиртом и керосином бесполезно и опасно

С приходом теплого сезона активизировались клещи. Многие с детства помнят, что бороться с ними можно с помощью народных способов, вот только они несут в себе много рисков. Врач терапевт Святослав Крупенин предупреждает — обливания клеща подсолнечным маслом и керосином, попытка прижечь спичкой или сигаретой, покрытие лаком не только неэффективно, но и опасно.
Они ведут к осложнениям и отнимают у пострадавшего драгоценное время. Неэффективность методов связана с физиологией клеща, он дышит через дыхальца, расположенные позади четвертой пары ног. Поэтому нанесение масла или спирта вокруг головы насекомого не перекрывает ему доступ к воздуху и не заставит его выползти. Более того, «искупанный» в масле или спирте клещ теряет ценность для лаборатории: после таких процедур его нельзя надежно исследовать на переносимые инфекции.
Инстинктивное желание тотчас сорвать паразита тоже чревато последствиями. Резкое выдергивание часто приводит к отрыву хоботка вместе со слюнными железами, а именно в них находится наибольшая концентрация возбудителей. Оставшаяся в коже часть может послужить источником дальнейшего инфицирования или вызвать нагноение. Еще хуже попытка раздавить клеща прямо на теле: его внутренности содержат болезнетворные агенты, и при раздавливании они попадут на кожу, где через микротрещины легко проникнут в организм.
Если нет возможности обратиться к врачу, то удалять клеща стоит спокойно и максимально деликатно. Цель — извлечь паразита как можно скорее и целиком, минимизировав попадание инфицированной слюны в кровь. Лучше всего захватить клеща пинцетом как можно ближе к хоботку, у самой поверхности кожи, и медленно вытягивать, совершая легкие покачивающие движения. Если пинцета нет, подойдет прочная нитка: ее завязывают петлей вокруг хоботка и так же аккуратно вытягивают, пишет Газета.ru.
После удаления ранку необходимо обработать, при этом нельзя пользоваться зеленкой, йодом или раствором марганцовки, поскольку цветные антисептики скрывают появление характерного покраснения или сыпи. Лучше всего выбрать бесцветное антисептическое средство — это позволит вовремя заметить тревожные изменения на коже.
После удаления клеща нужно поместить в герметичную емкость и поставить в холодильник: у пострадавшего будет ровно двое суток, чтобы доставить образец в лабораторию. Только анализ покажет является ли паразит переносчиком заболеваний.
При появлении воспаления вокруг ранки, сыпи или повышения температуры нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Так же стоит помнить, что в регионах, где часто встречается клещевой энцефалит, вакцинация остается самым надежным способом уберечься от тяжелых последствий.
При обнаружении вируса клещевого энцефалита специфический иммуноглобулин рекомендуется вводить не позднее четырех дней (96 часов) с момента присасывания клеща, а если выявлены возбудители боррелиоза, анаплазмоза или эрлихиоза — в первые пять суток (120 часов) после присасывания, пишет aif.ru.
Для всех инфекций, передаваемых клещами, важно соблюдать единые профилактические меры: выбирать светлую закрытую одежду, заправляя ее так, чтобы не оголять участки кожи. Необходимо обрабатывать одежду и обувь акарицидными аэрозолями. Чаще всего клещи пытаются присосаться в поясничную область, подмышки, пах, шею, волосистую часть головы и ушные раковины, пишет Царьград.
Тем временем, в южных регионах России фиксируется распространение «клещей-мутантов». На создание вакцины от конго-крымской геморрагической лихорадки понадобятся месяцы, рассказали «Известиям» в Центре имени Н. Ф. Гамалеи. Пока специфического лечения от этой смертельно опасной инфекции на сегодняшний день не существует.