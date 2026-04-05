«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Калининграда в Чебоксары

Продажа билетов открыта на два рейса в неделю.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 мая возобновляет прямые рейсы между Калининградом и Чебоксарами. Об этом сообщает пресс-служба чебоксарского аэропорта.

Продажа билетов открыта на два рейса в неделю. «В настоящее время, мы ведем переговоры, чтобы увеличить это число до четырех раз в неделю. Надеемся, что так и будет. На маршруте будут задействованы комфортабельные лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес», — говорится в сообщении.

Впервые полёты между Чебоксарами и Калининградом стартовали в июне прошлого года. Рейсы выполнялись в рамках летнего расписания.