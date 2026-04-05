Какой сегодня праздник: Всемирный день мультфильмов

Всемирный день мультфильмов — это международный праздник, посвящённый искусству анимации, который отмечается 6 апреля. Он был учреждён в 2002 году по инициативе Международной ассоциации анимационного кино в честь выхода первого в истории анимационного фильма. В этот день состоялась премьера ленты «Комические фазы смешных лиц», созданной американским аниматором Джоном Стюартом Блэктоном в 1906 году. Именно этот короткометражный фильм считается первым примером анимации в кинематографе, где использовались рисованные кадры, последовательно сменяющие друг друга для создания иллюзии движения. В нашей стране праздник начали отмечать с 2007 года, в год памяти выдающегося режиссера-аниматора Александра Татарского — создателя «Пластилиновой вороны», «Горы самоцветов» и основателя студии «Пилот».
Международный день спорта на благо развития и мира отмечается ежегодно 6 апреля. Дата приурочена к двум важным событиям. 6 апреля 1896 года в Афинах (Греция) открылись первые Олимпийские игры современности — событие, символизирующее объединение людей через спорт. А в 1922 году было подписано соглашение между Международной организацией труда и Международным олимпийским комитетом (МОК) о повышении доступности спорта для трудящихся. Каждый год День спорта посвящается определённой теме. Например, в 2025 году девиз был: «Спортивное поле для всех: спорт для социальной интеграции» — акцент на равных возможностях и инклюзивности.
Сегодня День сиамских кошек. Родина породы — Таиланд, который раньше назывался Сиамом (отсюда и название). В тайском манускрипте «Стихи кошачьей книги» XIV-XVIII века встречаются описания кошек с темным окрасом на конечностях. Котята рождаются полностью белыми — темные участки проявляются через несколько месяцев. Это связано с ферментами, чувствительными к температуре: темный пигмент образуется на более прохладных частях тела. Сиамские кошки очень общительные и не терпят одиночества, преданные и привязываются к одному человеку. Они обладают громким голосом и активно выражают эмоции, а еще они игривые и энергичные и сохраняют детский нрав до старости. Интересно, что в 1871 году сиамских кошек впервые показали на выставке в Лондоне, где их назвали «неестественными, кошмарного вида». Со временем они стали одной из самых популярных пород в мире.