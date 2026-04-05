Какой сегодня праздник: Всемирный день мультфильмов

Сегодня День сиамских кошек. Родина породы — Таиланд, который раньше назывался Сиамом (отсюда и название). В тайском манускрипте «Стихи кошачьей книги» XIV-XVIII века встречаются описания кошек с темным окрасом на конечностях. Котята рождаются полностью белыми — темные участки проявляются через несколько месяцев. Это связано с ферментами, чувствительными к температуре: темный пигмент образуется на более прохладных частях тела. Сиамские кошки очень общительные и не терпят одиночества, преданные и привязываются к одному человеку. Они обладают громким голосом и активно выражают эмоции, а еще они игривые и энергичные и сохраняют детский нрав до старости. Интересно, что в 1871 году сиамских кошек впервые показали на выставке в Лондоне, где их назвали «неестественными, кошмарного вида». Со временем они стали одной из самых популярных пород в мире.