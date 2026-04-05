Мессенджер Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram начал отмечать плашкой «неофициальный клиент» аккаунты пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала». Об этом сообщают пользователи Сети.
Функцию внедрили в обновлении от 31 марта. Речь идет о появлении сообщения о «неофициальном клиенте», который, как предполагается, может перехватывать информацию пользователей.
Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александр Ионов заявил о «высокой вероятности» того, что команда Telegram выполнит необходимые требования российского законодательства и работа мессенджера будет восстановлена в России.
Тем временем в МВД России предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Злоумышленники, выдавая себя за клиентов салонов красоты, крадут аккаунты через подмену авторизации по номеру телефона. Они дистанционно запускают процедуру входа и используют последние четыре цифры номера телефона для получения кода доступа.