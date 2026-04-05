Мессенджер Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Тем временем в МВД России предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Злоумышленники, выдавая себя за клиентов салонов красоты, крадут аккаунты через подмену авторизации по номеру телефона. Они дистанционно запускают процедуру входа и используют последние четыре цифры номера телефона для получения кода доступа.