Подмосковные стрелки завоевали 3 медали на первенстве России

В командных соревнованиях среди юниорок (пневматическая винтовка, 10 м) золотую медаль завоевали Анастасия Сорокина, Марьяна Романова (обе из Сергиева Посада) и Софья Мироновская (Домодедово). Тимофей Алейников из Домодедова стал серебряным призером в двух дисциплинах среди юниоров: в личных соревнованиях (винтовка пневматическая, 10 м) и в дуэльном упражнении «соло» (пневматическая винтовка, 10 м).