Подмосковные стрелки завоевали 3 медали на первенстве России

Спортсмены из Московской области успешно выступили на первенстве России по пулевой стрельбе в Ижевске, выиграв золото и два серебра, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона. Соревнования прошли с 10 по 20 марта в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
В командных соревнованиях среди юниорок (пневматическая винтовка, 10 м) золотую медаль завоевали Анастасия Сорокина, Марьяна Романова (обе из Сергиева Посада) и Софья Мироновская (Домодедово). Тимофей Алейников из Домодедова стал серебряным призером в двух дисциплинах среди юниоров: в личных соревнованиях (винтовка пневматическая, 10 м) и в дуэльном упражнении «соло» (пневматическая винтовка, 10 м).
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.