Региональный МЧС предупреждает нижегородцев о непогоде

Сильные дожди, местами сильные, ожидаются по Нижегородской области в ближайшие часы. Предупреждение об этом публикует в соцсетях ГУ МЧС России по региону.
Также прогнозируется усиление ветра до 14−19 метров в секунду.
МЧС рекомендует держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них свои автомобили.
На случай отключения электроэнергии в доме ведомство советует использовать в качестве источника света электрические фонари и быть максимально осторожным в обращении с открытым огнем.
Нижегородские паблики сообщают о сильном граде в Кстовском районе Нижнего Новгорода.