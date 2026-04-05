Челябинские компании представят разработки на выставке в Ташкенте

Девять предприятий Челябинской области примут участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве международного и межрегионального сотрудничества региона.
Мероприятие состоится с 20 по 22 апреля. Среди участников — «ЭлМетро-Инжиниринг» (контрольно-измерительные приборы), «Втор-Ком» (нетканые материалы и химические волокна), «Бур-Инструмент Экспорт» (буровые установки), Челябинский компрессорный завод (макет компрессорной станции). Компании прошли конкурсный отбор и получат господдержку — оплату аренды площади, регистрационного взноса и застройку стенда.
Как отметил директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко, страны Центральной Азии входят в десятку крупнейших экспортных партнеров региона и выставка дает возможности для укрепления внешнеторговых отношений.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.