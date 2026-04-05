В Москве выберут лучшую рыбу для приготовления на гриле

Москвичи определят главный гастрономический тренд пикников этой весны на портале «Активный гражданин», работа которого соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
На портале открылось голосование, посвященное подготовке к майским праздникам. С 24 апреля по 11 мая выбранная рыба будет представлена на рынках «Москва — на волне» со скидкой 15%.
Участники могут выбрать из пяти вариантов: сибас с хрустящей корочкой, дорадо, стейк лосося с лимоном и розмарином, карельская форель или карп. Для каждого варианта есть свои секреты приготовления. Помимо выбора рыбы участники поделятся, какие еще блюда готовят на мангале — курицу, говядину, морепродукты, овощи, — или предложат свой вариант.
За участие в голосовании начислят баллы программы «Миллион призов». Также их можно получить при покупке продукции на рынках «Москва — на волне» (10% от чека, до 5000 баллов в месяц). Они расположены в районах Косино-Ухтомский и Митино. В ассортименте — более 600 наименований с Камчатки, из Приморья, Мурманска, Крыма и других регионов.
