В Москве выберут лучшую рыбу для приготовления на гриле

Главный гастрономический тренд пикников этой весны определят на портале «Активный гражданин».

Москвичи определят главный гастрономический тренд пикников этой весны на портале «Активный гражданин», работа которого соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

На портале открылось голосование, посвященное подготовке к майским праздникам. С 24 апреля по 11 мая выбранная рыба будет представлена на рынках «Москва — на волне» со скидкой 15%.

Участники могут выбрать из пяти вариантов: сибас с хрустящей корочкой, дорадо, стейк лосося с лимоном и розмарином, карельская форель или карп. Для каждого варианта есть свои секреты приготовления. Помимо выбора рыбы участники поделятся, какие еще блюда готовят на мангале — курицу, говядину, морепродукты, овощи, — или предложат свой вариант.

За участие в голосовании начислят баллы программы «Миллион призов». Также их можно получить при покупке продукции на рынках «Москва — на волне» (10% от чека, до 5000 баллов в месяц). Они расположены в районах Косино-Ухтомский и Митино. В ассортименте — более 600 наименований с Камчатки, из Приморья, Мурманска, Крыма и других регионов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

