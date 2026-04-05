Возлюбленный онкобольной Лерчек ответил на новости об ухудшении ее самочувствия

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини прокомментировал слухи о её состоянии и опроверг сообщения об ухудшении её самочувствия.

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини прокомментировал слухи о её состоянии и опроверг сообщения об ухудшении её самочувствия.

«К сожалению, мы поняли, что в Интернете есть много ужасных слухов по поводу нашей ситуации. Лера здесь, Лера со мной. У нас все нелегко, но мы вместе», — рассказал он в соцсетях.

Он также показал видео с Лерчек. Блогерша поблагодарила подписчиков за поддержку и призналась, что чувствует их внимание и заботу.

В феврале Чекалина родила ребёнка от Сквиччиарини, однако уже на следующий день после выписки её госпитализировали. Врачи диагностировали у неё рак желудка четвёртой стадии. Сейчас она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

