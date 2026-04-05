Бывшая жена Паши Техника рассказала о последнем их разговоре: «Заблокировали друг друга»

Ева Карицкая рассказала, что в последнем разговоре с Пашей Техником они ругались.

Источник: Комсомольская правда

Год спустя после смерти рэпера Паши Техника его семья продолжает тяжело переживать утрату. 4 апреля Ева Карицкая, бывшая жена музыканта, и его сын Ваня побывали на кладбище.

Одно из самых болезненных воспоминаний для Евы — это последний разговор с Павлом. Артист был в Таиланде, они созвонились и поссорились на тему алиментов, после чего перестали общаться и даже заблокировали друг друга.

— Я очень жалею, что не смогла сказать ему какие-то слова, — призналась Ева в беседе с Super.ru, отметив, что не успела попрощаться с Техником.

Сын артиста Ваня тоже не может смириться с уходом отца, мальчик часто думает о нем и грустит, хотя старается не говорить про это вслух.

А в день рождения бабушки Ваня, попросил ее загадать желание «чтобы папа ожил».

Напомним, Паша Техник (Павел Ивлев) — российский рэпер и один из основателей группы Kunteynir. Он скончался в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Рэпер скончался из-за септического шока.