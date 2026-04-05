Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы не одни»: В НАСА оценили шансы найти внеземную жизнь

Глава НАСА Айзекман заявил о высоких шансах найти внеземную жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Вероятность обнаружить доказательства существования внеземной жизни довольно высока. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман.

«Я бы сказал — шансы на то, что мы в какой-то момент найдем нечто, указывающее на то, что мы не одни [во Вселенной], довольно высоки», — сказал он.

Как писал сайт KP.RU, 3 марта стало известно, что астрономы создают телескоп, чтобы получить прямое изображение планет у иных звезд (экзопланет) и извлечь данные об их поверхности и атмосфере.

При этом данный прибор нужно доставить на окраину Солнечной системы, куда даже американский аппарат «Вояджер» еще не добрался. Предполагается, что реализация миссии начнется в середине 2030 х. Первые результаты будут доступны к концу 2040-х — в зависимости от архитектуры миссии и темпов появления недостающих технологий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше