«Мы не одни»: В НАСА оценили шансы найти внеземную жизнь

Вероятность обнаружить доказательства существования внеземной жизни довольно высока. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман.
«Я бы сказал — шансы на то, что мы в какой-то момент найдем нечто, указывающее на то, что мы не одни [во Вселенной], довольно высоки», — сказал он.
Как писал сайт KP.RU, 3 марта стало известно, что астрономы создают телескоп, чтобы получить прямое изображение планет у иных звезд (экзопланет) и извлечь данные об их поверхности и атмосфере.
При этом данный прибор нужно доставить на окраину Солнечной системы, куда даже американский аппарат «Вояджер» еще не добрался. Предполагается, что реализация миссии начнется в середине 2030 х. Первые результаты будут доступны к концу 2040-х — в зависимости от архитектуры миссии и темпов появления недостающих технологий.