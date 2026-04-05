В Прикамье проведут субботники на территории музеев

Акция пройдет в рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест.

Источник: Комсомольская правда

Молодежный совет при краевом Минкульте приглашает навести чистоту и порядок на территории музеев Прикамья. Акцию проведут к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Пермяки в течение месяца смогут внести посильный личный вклад в сохранение культурного наследия региона и провести выходные с пользой. Добровольцев ждут тематические экскурсии и уникальные видеосюжеты об истории, новые знакомства и теплая компания единомышленников.

Среди предлагаемых локаций: 11−19 апреля — музей-заповедник «Пермь-36» в деревне Кучино Чусовского округа; 15 и 22 апреля — Дом Мешкова в Перми; 18, 19, 25, 26 апреля, 2, 3, 21−24 мая — Дом-музей Славянова в Перми; 18 и 25 апреля — Музей-диорама в Перми.

Для участия необходима регистрация на портале «Добро.РФ». Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь, инструктаж и горячий чай. Количество мест ограничено.