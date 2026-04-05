Генерал Йованич: В попытке диверсии на «Турецком потоке» подозревают иностранца

Подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» для поставок российского газа в Венгрию является мигрант с военной подготовкой. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич.
— В этом конкретном случае мы располагали данными о том, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре, — отметил военнослужащий.
Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает РИА Новости.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в автономном крае Воеводина на севере страны рядом с магистралью, которая доставляет газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию, обнаружили взрывчатку большой разрушительной мощности.
Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что национальная армия возьмет под охрану участок газопровода, который проходит по территории страны от Сербии до Словакии. Министр назвал попытку подрыва газопровода частью украинских атак на энергоснабжение Венгрии.