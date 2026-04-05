Риэлтор Мирошина: договор аренды жилья на 5 лет регистрируется в Росреестре

Риэлтор Анна Мирошина рассказала о подводных камнях при заключении договора аренды квартиры. Если это долгосрочная аренда на 5−10 лет, то она регистрируется в Росреестре как обременение. Это значит, что даже при смене собственника арендатор остается в помещении.
Но для того, чтобы были гарантии, нужно внести этот пункт в договор аренды, где прописать, что за досрочное расторжение есть штраф. Также нужно прописать, что есть компенсация ремонта и механизм индексации ставки, но не выше официальной инфляции.
Лучше всего заключить договор напрямую с собственниками, но если собственника нет в стране или городе, то можно провести договор с управляющей компанией.
— Договором должно быть предусмотрено ваше право аренды, даже если собственник сменился, — говорит риэлтор RuNews24.ru.
Арендная ставка состоит из двух частей: постоянная (за площадь) и переменная (за обслуживание).
Если речь идет о краткосрочной аренде, то индексация постоянной арендной платы не может превышать коэффициент инфляции. Этот показатель публикуется на сайте Минфина РФ.
В договоре так же нужно прописать условия использования депозита и расторжения договора.
— Обычно предупреждают о расторжении за 1−2 месяца до окончательного освобождения площади, — говорит эксперт.
Если помещение после завершения аренды требует ремонта, то арендатор должен привести все в надлежащее состояние своими силами, вернуть первоначальную планировку.