Политолог Калачев: Трамп готовится к эскалации конфликта с Ираном

Политолог Константин Калачев предрек эскалацию конфликта между США и Ираном. Накануне был эвакуирован летчик сбитого американского истребителя F-15 Eagle. По мнению политолога, это подталкивает президента США Дональда Трампа к решительным действиям на Ближнем Востоке.
Эксперт отмечает: катастрофа с истребителем ударила по имиджу США, если бы американский пилот попал в заложники к иранцам и его судьба стала бы предметом торга. Теперь же у Дональда Трампа развязаны руки: гипотетически, американцы убедились, что могут заходить на территорию Ирана, проводить там любые операции и без потерь уходить обратно. Это может быть применимо и к изъятию обогащенного урана, захвату ключевых нефтегазовых объектов.
— Если бы американец попал в плен к иранцам, то Трампу нужно было бы демонстрировать заботу о судьбе этого человека. А поскольку он спасен, никаких ограничителей нет, и можно градус эскалации повысить, — заключил Калачев в беседе с Lenta.ru.
В настоящий момент Иран отказывается от переговоров с США.
Ранее президент США Дональд Трамп в нецензурной форме призвал Иран к открытию Ормузского пролива. Глава Белого дома потребовал открыть «чертов пролив» и назвал иранцев «сумасшедшими», пригрозив, что они будут «жить в аду», пишет газета Известия.
Тем временем Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн поблагодарил Иран за разрешение на проход иракских нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Одновременно Иран отказал в проходе судам США и Израиля после начала конфликта, пишет Царьград.