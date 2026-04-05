Хирурги Красноярского края освоили редкую методику удаления опухоли

Врачи хирургического отделения № 2 Красноярской краевой клинической больницы впервые в регионе выполнили операции по удалению опухоли надпочечника методом забрюшинного доступа. Внедрение современных методов лечения соответствует нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Технология разработана в Германии в 2008 году. В России ее применяли только в одной клинике Санкт-Петербурга. Красноярская больница стала второй в стране, где освоили эту высокотехнологичную процедуру. Операциям предшествовало обучение у петербургских коллег, которые перенимали опыт у разработчика методики. В краевой больнице успешно провели три операции, в одном случае удалили оба надпочечника, пораженных опухолью.
Как пояснила заведующая отделением Олеся Еселевич, операция проводится через трехсантиметровый разрез. Это значительно ускоряет реабилитацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.