Хирурги Красноярского края освоили редкую методику удаления опухоли

Технология разработана в Германии в 2008 году. В России ее применяли только в одной клинике Санкт-Петербурга. Красноярская больница стала второй в стране, где освоили эту высокотехнологичную процедуру. Операциям предшествовало обучение у петербургских коллег, которые перенимали опыт у разработчика методики. В краевой больнице успешно провели три операции, в одном случае удалили оба надпочечника, пораженных опухолью.