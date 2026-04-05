Это был мигрант: в деле о попытке диверсии на «Турецком потоке» в Сербии появился подозреваемый

В Сербии подозревают иностранца в попытке подрыва «Турецкого потока».

Источник: Комсомольская правда

Глава Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» для поставок российского газа в Венгрию является иностранец с военной подготовкой.

«В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — заявил контрразведчик на брифинге.

Как писал сайт KP.RU, 5 апреля в Сербии была обнаружена неопознанная взрывчатка рядом с газопроводом, проходящим через территорию страны и идущим в Венгрию. Трубопровод использовался для поставок газа из РФ.

В воскресенье глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт, Москва, Анкара и Белград договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» от возможных нападений со стороны киевского режима после сообщений о попытке подрыва трубопровода на территории Сербии.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше