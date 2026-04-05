Жительница Калининграда рассказала, как ТЦ охватывал огонь

РИА Новости: сильный огонь быстро охватил ТЦ в Калининграде.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Торговый центр «Гиант» в Калининграде охватил сильный огонь, вокруг него было большое количество людей, рассказала РИА Новости жительница города Анастасия Рожкова.

В воскресенье днем произошло возгорание в здании ТЦ «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, пострадали три человека. Эвакуированы 140 человек. Пожар локализован.

«Я проезжала мимо и увидела, как у входа в здание полыхал огонь. Людей вокруг было очень много… Это выглядело ужасно. В голове сразу возникла мысль о том, сколько там могло быть детей — ведь в торговом центре есть игровая зона, кинотеатр и множество детских магазинов. Моя старшая дочь часто там бывает», — сообщила Рожкова.