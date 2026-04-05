В Самаре создали 3D-атлас анатомии свиньи для школьников и студентов

Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) совместно с Белгородским государственным аграрным университетом имени В. Я. Горина разработали интерактивный трехмерный атлас «Свинья домашняя», сообщили в Министерстве науки и высшего образования Самарской области. Работа ведется в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».
На разработку получено свидетельство Роспатента. Это пятое обучающее пособие в серии, созданной специалистами СамГМУ для учащихся сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей. Ранее были выпущены атласы «Корова», «Кошка», «Курица» и «Лягушка». Выбор свиньи для нового атласа не случаен: свиноводство — одно из приоритетных направлений продовольственной безопасности.
3D-атлас выполнен на базе центра «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ. Модель можно вращать, масштабировать, разбирать на отдельные системы и органы, что помогает детально изучать анатомию животного. Каждый элемент сопровождается названиями на русском и латыни и кратким описанием функций. Программное обеспечение адаптировано для ПК, ноутбуков и сенсорных панелей.
Атлас ориентирован на профильные вузы, колледжи и агротехнологические классы. В планах университета — выпуск атласов по анатомии собаки и лошади, а также ботанических 3D-моделей растений и 3D-атласа клетки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.