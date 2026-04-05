Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский заявил об очередном искажении исторических фактов в школьных учебниках. По его словам, в одном из них использовано фото американского бомбардировщика, но в подписи указано, что это советские самолеты.
Речь идет об иллюстрации, где самолет наносит удар по нефтепромыслам в районе Плоешти. В учебнике она сопровождается подписью: «Советские самолеты во время налета на Плоешты».
Муравский отметил, что это лишь один из множества подобных примеров. По его словам, авторы учебника взяли реальный исторический источник — фото американской авиации, участвовавшей в бомбардировках румынских нефтяных объектов во время Второй мировой войны, — и изменили пояснение, исказив исторический контекст.
Напомним, в прошлом году в учебнике по истории Молдавии появились обвинения СССР в развязывании Второй мировой. По мнению министра образования Молдавии Дана Перчуна, новые книги якобы отражают объективный подход к историческим событиям.