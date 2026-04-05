Подмосковные боксеры выиграли 6 медалей на Кубке России

Спортсмены Подмосковья успешно выступили на Кубке России по боксу, посвященном двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову, завоевав две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Турнир прошел в ходе реализации госпрограммы «Спорт России».
Соревнования прошли в конце марта в Самаре. Всего в турнире приняли участие 102 спортсмена из 42 регионов. Золото завоевали боксеры из Ногинска: Володя Мнацаканян (до 48 кг) и Константин Опольский (до 60 кг). Серебро — у Михаила Усова из Подольска (до 86 кг). Бронзовыми призерами стали Виталий Бойцов из Балашихи (до 57 кг), Алексей Семыкин из Электростали (до 75 кг) и Егор Плоцын из Одинцова (до 92 кг).
Все спортсмены представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Победители Кубка получили путевки на предстоящие международные старты от World Boxing.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.