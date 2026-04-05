Подмосковные боксеры выиграли 6 медалей на Кубке России

Соревнования прошли в конце марта в Самаре. Всего в турнире приняли участие 102 спортсмена из 42 регионов. Золото завоевали боксеры из Ногинска: Володя Мнацаканян (до 48 кг) и Константин Опольский (до 60 кг). Серебро — у Михаила Усова из Подольска (до 86 кг). Бронзовыми призерами стали Виталий Бойцов из Балашихи (до 57 кг), Алексей Семыкин из Электростали (до 75 кг) и Егор Плоцын из Одинцова (до 92 кг).