Экотропу в Ботаническом саду Саранска посетили около 19 тысяч человек

Почти 19 тысяч человек посетили в 2025 году экотропу «Зеленая тропа желаний “Бажамо”» в Ботаническом саду Саранска в Республике Мордовии, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовии.
Тропа была открыта в декабре 2024 года в Ботаническом саду имени В. Н. Ржавитина при грантовой поддержке. Проект реализован региональным отделением Ассамблеи народов России совместно с МГУ имени Н. П. Огарева.
В саду проложена тропа с деревянным настилом, смонтированы беседка, площадка для медитации, установлены скамейки, урны, информационные стенды и указатели. Новая инфраструктура позволила вовлечь в активное использование территорию, ранее не привлекавшую посетителей. Тропа имеет не только рекреационное, но и образовательное значение: на одном маршруте можно познакомиться с растениями из разных климатических зон.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.