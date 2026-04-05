Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экотропу в Ботаническом саду Саранска посетили около 19 тысяч человек

Прогулка по ней — возможность познакомиться с растениями из разных климатических зон.

Источник: Национальные проекты России

Почти 19 тысяч человек посетили в 2025 году экотропу «Зеленая тропа желаний “Бажамо”» в Ботаническом саду Саранска в Республике Мордовии, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовии.

Тропа была открыта в декабре 2024 года в Ботаническом саду имени В. Н. Ржавитина при грантовой поддержке. Проект реализован региональным отделением Ассамблеи народов России совместно с МГУ имени Н. П. Огарева.

В саду проложена тропа с деревянным настилом, смонтированы беседка, площадка для медитации, установлены скамейки, урны, информационные стенды и указатели. Новая инфраструктура позволила вовлечь в активное использование территорию, ранее не привлекавшую посетителей. Тропа имеет не только рекреационное, но и образовательное значение: на одном маршруте можно познакомиться с растениями из разных климатических зон.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.