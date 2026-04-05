Работающие нижегородцы с двумя и более детьми будут получать ежегодную выплату

Новую меру социальной поддержки — ежегодную семейную выплату для работающих родителей — вводят в Нижегородской области. Уже в 2026 году на неё смогут рассчитывать семьи, где воспитываются двое и более детей до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе СФР по региону.
Право на выплату получат семьи, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе. При этом будет учитываться не только зарплата, но и общее имущественное положение.
Деньги смогут оформить оба родителя — независимо от того, состоят они в браке или нет. Главное условие — наличие дохода, с которого уплачивался НДФЛ в предыдущем году. Размер выплаты рассчитают как разницу между фактически уплаченным налогом и суммой, исчисленной по ставке 6%.
При этом есть и ограничения: выплату не дадут родителям с одним ребенком, должникам по алиментам, а также тем, кто не платил НДФЛ или превышает установленный доход.
Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года — через «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Соцфонда.