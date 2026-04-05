«Живи, моя Лера»: Сквиччиарини показал Лерчек в парике

Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в воскресенье, 5 апреля, опубликовал видеоролик, в котором показал девушку в длинном черном парике. На кадрах видно, как девушка держит на руках своего новорожденного сына.
— Сейчас мы все сплотились, чтобы Лера выздоровела. Мы чувствуем вашу поддержку, благодарим за молитвы и верим в лучшее. Живи, моя Лера. Она очень сильная, самая сильная женщина, которую я встречал, — высказался хореограф в видео, опубликованном в личном блоге.
Он добавил, что сейчас в Сети присутствует много недостоверной информации о блогере, и пообещал рассказывать обо всем «из первых уст».
У Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствии новорожденного ребенка.