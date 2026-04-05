Пермские компании представили свою продукцию на выставке красоты в Стамбуле

Делегация Пермского края при содействии Центра поддержки экспорта приняла участие в 38-й международной выставке Beauty & Care İstanbul, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.
Выставка состоялась в Стамбуле. Свою продукцию представили бренд материалов для ногтевой индустрии Laxy Lak, клиника эстетической медицины Mosina Clinic, проект аппаратной косметологии Cosmetology Group, производитель натуральной косметики и БАД «Тенториум», а также компания «Микроиглы Рус» (бренд BLOM), разрабатывающая косметику с биорастворимыми микроиглами.
Участники провели переговоры с потенциальными дистрибьюторами, представителями клиник и ретейла, узнали о требованиях зарубежных рынков и установили новые деловые контакты. Они смогли повысить узнаваемость брендов Пермского края, подтвердить конкурентоспособность продукции и определить перспективные направления расширения присутствия на рынках Турции и Ближнего Востока.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.