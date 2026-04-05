Видео боя между военными США и Ирана при эвакуации пилота F-15E появилось в Сети

Речь идет о моменте, когда на территории Ирана находились американские военные, старавшиеся спасти второго члена экипажа истребителя F-15. Официально представленные кадры никто не прокомментировал.
Напомним, США в рамках масштабной операции по поиску летчика сбитого истребителя направили на территорию Ирана спецназ. При эвакуации пилота американцы специально взорвали два своих транспортных самолета.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил видео с двумя уничтоженными США американскими самолетами.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что спасение члена экипажа F-15 прошло в крайне сложных условиях. Он отметил, что спасен был полковник, за которым «в большом количестве внимательно следили» иранские военные.