Синхронисты Подмосковья завоевали 8 медалей на всероссийском турнире

Сборная Московской области завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры», что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Соревнования прошли в середине марта в Ханты-Мансийске. В них приняли участие более 220 спортсменов из 14 регионов. Золотые награды получили представители Подмосковья Анна Люосева и Мария Боярская (категория «Дуэт, девушки 13−15 лет»), команда в составе 11 спортсменок («Комби, девушки 13−15 лет»), команда из 12 спортсменов («Группа, мужчины и женщины 15+»), Анастасия Никитенко и Яна Ковальчук («Дуэт — техническая программа, мужчины и женщины 15+»).
Серебряными призерами стали воспитанники Училища олимпийского резерва № 4 из Чехова Ксения Акчибаш и Максим Чернышев в категории «Дуэт-смешанный, техническая и произвольная программа»), а также две команды — «Группа, девушки 13−15 лет» и «Мужчины и женщины 15+».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.