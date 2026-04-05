В Бауманке в Москве завершился финал олимпиады «Шаг в будущее»

Финал олимпиады «Шаг в будущее» завершился в МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве, сообщили в вузе. Проведение таких соревнований отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Заключительный этап проходил с 1 февраля по 29 марта. В этом году состязания впервые прошли исключительно в очном формате. Олимпиада проводится по семи профилям: математика, физика, инженерное дело, информатика, компьютерное моделирование и графика, химия, биология. Большинство из них включены в Перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и это дает право победителям и призерам, которые учатся в 10−11-х классах, на получение 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету и зачисление в вуз без вступительных испытаний.
Отборочный этап показал значительный рост интереса к олимпиаде. Участие в ней приняли более 24,5 тыс. школьников — почти на 50% больше, чем в прошлом году. В финале свои силы пробовали 5190 участников. Кампус Бауманки принял более 3 тыс. финалистов, еще примерно 2 тыс. выполняли задания на 50 региональных площадках в России и за рубежом.
Результаты заключительного этапа подведены по трем профилям. Итоги по остальным объявят в ближайшее время.
