В Бауманке в Москве завершился финал олимпиады «Шаг в будущее»

Заключительный этап проходил с 1 февраля по 29 марта. В этом году состязания впервые прошли исключительно в очном формате. Олимпиада проводится по семи профилям: математика, физика, инженерное дело, информатика, компьютерное моделирование и графика, химия, биология. Большинство из них включены в Перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и это дает право победителям и призерам, которые учатся в 10−11-х классах, на получение 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету и зачисление в вуз без вступительных испытаний.