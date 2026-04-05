В Калининграде при пожаре в ТЦ пострадали два человека

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в ТЦ «Гиант», уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что во время пожара в ТЦ «Гиант» пострадали три человека.
«По уточненной информации, два человека пострадали, они направлены в БСМП», — сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде локализовано.
«Открытого горения уже нет, идет проливка конструкций», — добавили в пресс-службе.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. Из здания ТЦ были эвакуированы примерно 140 человек.