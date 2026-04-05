Татарстан примет региональный этап конкурса «Лучший по профессии»

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» состоится в Татарстане по двум номинациям: «Машинист экскаватора» (20−22 апреля) и «Машинист бульдозера» (август). Состязания проводятся по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
Регистрация участников проходит на официальном сайте конкурса: до 15 апреля — в номинации «Машинист экскаватора», до 29 июля — в номинации «Машинист бульдозера». Принять участие могут работники строительного комплекса и сферы ЖКХ. Победители представят регион на федеральном этапе в сентябре.
Добавим, что лучшие по итогам федерального этапа получают денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей, третье — 300 тыс. рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.