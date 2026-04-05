В Ростове женщина отдала мошенникам более 800 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД после обращения пострадавшей в дежурную часть.
По словам 56-летней местной жительницы, в одном из мессенджеров с ней связался мужчина. Незнакомец предложил легкий и быстрый заработок на торговле виртуальной валютой, пообещав огромную прибыль за короткий срок.
— Доверившись злоумышленнику, потерпевшая перевела на неизвестную электронную платформу свои сбережения. Как только деньги поступили на счет, связь с лжепомощником сразу же прервалась, — пояснили следователи.
Осознав обман, ростовчанка обратилась за помощью к правоохранителям. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полицейские пытаются установить личность и задержать сетевого афериста.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.