В Ростове женщина отдала мошенникам более 800 тысяч рублей

Ростовчанка лишилась сбережений после попытки заработать на криптовалюте.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове женщина отдала мошенникам более 800 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД после обращения пострадавшей в дежурную часть.

По словам 56-летней местной жительницы, в одном из мессенджеров с ней связался мужчина. Незнакомец предложил легкий и быстрый заработок на торговле виртуальной валютой, пообещав огромную прибыль за короткий срок.

— Доверившись злоумышленнику, потерпевшая перевела на неизвестную электронную платформу свои сбережения. Как только деньги поступили на счет, связь с лжепомощником сразу же прервалась, — пояснили следователи.

Осознав обман, ростовчанка обратилась за помощью к правоохранителям. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полицейские пытаются установить личность и задержать сетевого афериста.

