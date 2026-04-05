Масштабный этап модернизации уличного освещения начался в Подмосковье

В Московской области начался масштабный этап обновления уличного освещения. В Пушкине старые светильники заменяют на светодиодные: они ярче, экономичнее и служат дольше.
— Можем заменить по 40, по 50 светильников, если заниматься только этим. А также у нас есть работы по замене провода, замене опор, по опиловке и так далее, — отметили в службе уличного освещения.
Система реагирования на неисправности полностью отлажена. Жители могут сообщить о проблеме через «Добродел» или «Госуслуги», после чего заявку передадут специалистам. По итогам работ заявителю направляют фото с результатом.
В Московской области действует цифровая система контроля: почти 800 тысяч светильников объединили в единую сеть, позволяющую дистанционно отслеживать работу линий, выявлять аварии и управлять освещением.
В 2026 году модернизация затронет более 500 объектов по области. Также планируют строительство новых линий освещения, передает телеканал 360.ru.
23 марта заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы в связи с увеличением светового дня.